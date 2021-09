Philippines : Le président Duterte ne compte pas coopérer avec la CPI

La CPI va enquêter sur des milliers de meurtres commis aux Philippines dans le cadre de la guerre déclarée à la drogue par le gouvernement.

Période de 2011 à 2019

12’000 à 30’000 morts

Les derniers chiffres officiels font état d’au moins 6181 morts et plus de 200’000 opérations antidrogue au sein de l’archipel asiatique, mais les défenseurs des droits humains estiment que le nombre réel de tués est bien plus élevé. Les procureurs de la CPI estiment, dans des documents judiciaires, qu’entre 12’000 et 30’000 personnes ont été tuées.