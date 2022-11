Israël : Le président en pourparlers pour former un gouvernement

Le président israélien Isaac Herzog entame mercredi, trois jours de discussions avec des représentants des partis élus à l’issue des élections du 1er novembre , qui devront lui recommander la personne à mandater pour former un nouveau gouvernement.

Le bloc de droite de l’ex-Premier ministre, Benjamin Netanyahu , et ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême droite sont arrivés majoritaires au scrutin (64 sièges sur 120), devant le camp mené par le centriste Yaïr Lapid (54 sièges).

Fonction symbolique

L’ex-Premier ministre sera vraisemblablement désigné dimanche, par Isaac Herzog. Il aura 28 jours pour mettre sur pied son équipe ministérielle, avec un supplément de quatorze jours si nécessaire. Premier ministre le plus pérenne de l’histoire d’Israël, il a rencontré ces derniers jours les chefs des partis de son alliance pour de premières discussions. Son gouvernement pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël, au terme des cinquièmes élections en trois ans et demi.