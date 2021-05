Mali : Le président et le Premier ministre de transition ont démissionné

Après leur arrestation lundi par les militaires, les deux dirigeants de transition maliens ont démissionné, dans ce qui s’apparente à un coup d’Etat.

Le président et le Premier ministre de transition maliens ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires dans ce qui s’apparente à un deuxième coup d’Etat en neuf mois, ont indiqué un collaborateur de l’homme fort du pouvoir et un membre d’une mission internationale. Le président Bah Ndaw et son Premier ministre Moctar Ouane «ont démissionné devant l’arbitre», la mission de médiation internationale actuellement au Mali, a dit Baba Cissé, conseiller spécial du colonel Assimi Goïta. «Les négociations sont en cours pour leur libération et la formation d’un nouveau gouvernement», a-t-il ajouté. Un membre de la délégation internationale a confirmé sous couvert d’anonymat à un autre correspondant de l’AFP que le président de transition avait démissionné.