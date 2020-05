Afghanistan

Le président et son rival signent un accord

Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah se sont mis d’accord ce dimanche sur le partage du pouvoir du pays.

Le président afghan Ashraf Ghani (à gauche) et son rival Abdullah Abdullah.

Le président afghan Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah ont signé dimanche un accord de partage du pouvoir, a annoncé un porte-parole du président. Cet accord survient après des mois d'une querelle qui a plongé le pays dans une crise politique.

«Le Dr Abdullah conduira la commission de réconciliation nationale et des membres de son équipe seront inclus dans le cabinet», a écrit sur Twitter Sediq Sediqqi, le porte-parole d’Ashraf Ghani. Abdullah Abdullah, un ophtalmologue, avait quant à lui annoncé le 1er mai un «accord provisoire» avec Ashraf Ghani, un ancien économiste de la Banque mondiale.

«Ce qui est attendu maintenant, c'est que ces dirigeants résolvent les problèmes qu'affronte l'Afghanistan, comme le coronavirus et les pourparlers de paix avec les talibans», a expliqué à l'AFP Sayed Nasir Musawi, analyste politique à Kaboul.

Décision saluée par l’Otan

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué dimanche l'accord de partage du pouvoir signé entre les deux dirigeants rivaux en Afghanistan et les a incités à poursuivre leurs efforts en faveur de la paix.

«Je salue la décision prise par les dirigeants politiques afghans de résoudre leurs différends et de former un gouvernement inclusif», a déclaré Jens Stoltenberg après que le président Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah ont signé un accord de partage du pouvoir qui met fin à une longue crise politique.