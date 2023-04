Argentine: le président Fernandez rennonce à poser sa candidature

Le chef d’Etat de 64 ans se retire de la course.

Annonce surprise

Champ électoral incertain

Son retrait laisse un champ électoral particulièrement incertain, avec à ce stade aucun candidat évident n’émergeant dans le camp de la coalition gouvernementale (centre-gauche). La vice-présidente Cristina Kirchner, cheffe de l’Etat de 2007 à 2015 et héritière du courante péroniste, a annoncé fin 2022 qu’elle ne se présenterait pas, peu après sa condamnation dans un procès pour fraude et corruption lors de ses mandats présidentiels. Le ministre de l’Economie depuis juillet dernier, Sergio Massa, 50 ans, lui-même un ancien candidat à la présidentielle (en 2015), a été présenté a plusieurs reprises dans la presse comme un possible candidat, cette hypothèse étant toutefois étroitement liée à une stabilisation de l’économie.