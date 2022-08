Irak : Le président irakien pour des élections après des combats à Bagdad

Selon un dernier bilan fourni par une source médicale, au moins 30 partisans de Moqtada Sadr ont été tués par balles depuis lundi et 570 personnes blessées dans la Zone Verte.

Riche en pétrole, le pays est secoué par une grave crise socio-économique doublée d’une impasse politique depuis les législatives d’octobre 2021. «La tenue de nouvelles élections anticipées (…) avec un consensus national représente une sortie» de crise, a déclaré Barham Saleh dans un discours télévisé. Un tel scrutin «garantirait la stabilité politique et sociale et répondrait aux aspirations des Irakiens», a-t-il ajouté.

L’allocution de Barham Saleh est survenue quelques heures après la fin d’affrontements meurtriers à Bagdad entre des partisans de Moqtada Sadr, d’un côté, et les forces de l’ordre et des partisans du Cadre de coordination, alliance rivale de Moqtada Sadr qui regroupe des groupes pro-Iran dont celui du Hachd al-Chaabi, de l’autre.

«Excuses»

Après son appel, ses partisans ont quitté la Zone Verte et les armes se sont tues. Les combattants ont laissé la place aux employés municipaux qui ont nettoyé les traces d’affrontements. Les combats entre d’un côté les Brigades de la paix, une faction armée aux ordres de Moqtada Sadr, et de l’autre les forces de l’ordre et le Hachd al-Chaabi, d’ex-paramilitaires intégrés aux forces régulières de l’autre, avaient repris mardi matin après une nuit relativement calme.