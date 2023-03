Diplomatie : Le président iranien a reçu une invitation à se rendre en Arabie saoudite

«Forte coopération»

«Dans une lettre au président Raïssi, le roi Salmane d’Arabie saoudite a salué l’accord conclu entre les deux pays frères, l’a invité à Ryad et a appelé à une forte coopération économique et régionale. Ebrahim Raissi a salué cette invitation», a indiqué sur Twitter son chef de cabinet adjoint Mohammad Jamshidi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a affirmé dimanche que les deux pays s’étaient entendus sur une prochaine réunion de leur chef de la diplomatie. Il a indiqué que «trois lieux» avaient été suggérés «pour tenir cette rencontre», sans préciser lesquels. Cette annonce fait suite à celle faite le 10 mars par Téhéran et Ryad de leur décision de rétablir leurs relations diplomatiques d’ici deux mois à l’issue de pourparlers en Chine.

Réouverture des ambassades

L’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite ont rompu leurs liens en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l’exécution par Ryad d’un célèbre religieux chiite.

L’accord entre les deux puissances rivales du Moyen-Orient prévoit la réouverture mutuelle des ambassades, ainsi qu’un engagement de chacun à respecter la souveraineté de l’autre et à ne pas s’immiscer dans ses «affaires intérieures». En soutien à Ryad, d’autres pays du Golfe parmi lesquels les Emirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn avaient réduit leurs liens diplomatiques avec Téhéran. Ces derniers mois, les Emirats et le Koweït ont repris leurs relations diplomatiques avec l’Iran.