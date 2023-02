Diplomatie : Le président iranien attendu mardi en Chine

Les deux présidents s’étaient rencontrés pour la première fois en septembre lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), organisé à Samarcande en Ouzbékistan. Lors de ce sommet, le président iranien avait appelé au renforcement des relations économiques avec Pékin, notamment dans les domaines «du pétrole et de l’énergie, du transit, de l’agriculture, du commerce et de l’investissement».

Partenariat privilégié

En mars 2021, l’Iran a conclu avec la Chine, pays «ami des temps d’épreuves», un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans après des années de discussions. La Chine est le premier partenaire commercial de l’Iran, rapporte Irna en se basant sur des statistiques officielles. Les exportations iraniennes vers la Chine ont atteint 12,6 milliards de dollars et les importations 12,7 milliards au cours des dix premiers mois de l’année iranienne ayant débuté en mars 2022.

Pékin est par ailleurs l’un des membres clés du dialogue multilatéral qui vise à relancer l’accord conclu en 2015 entre l’Iran d’un côté et de l’autre six grandes puissances (Chine, Russie, États-Unis, France, Allemagne et Royaume-Uni) ainsi que l’Union européenne, afin de brider le programme nucléaire iranien en échange d’une levée des sanctions internationales.