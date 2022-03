Proche-Orient : Le président israélien en Turquie pour «relancer» les relations

Isaac Herzog est arrivé mercredi en Turquie où il va rencontrer son homologue Recep Tayyip Erdogan pour relancer des relations après plus de dix ans de froid diplomatique.

«Relancer les relations»

«Nous ne serons pas d’accord sur tout et les relations entre Israël et la Turquie ont certainement connu des hauts et des bas et des moments difficiles ces dernières années, mais nous allons essayer de relancer les relations et de les construire de manière mesurée et prudente», a déclaré Isaac Herzog juste avant son départ.