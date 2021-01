Crise politique : Le président italien donne quatre jours aux partis pour négocier

Suite à la démission du Premier ministre Giuseppe Conte, le président Sergio Mattarella a donné un délai vendredi soir aux partis au pouvoir en vue de la formation d’un nouveau gouvernement.

Le président italien Sergio Mattarella a donné vendredi soir quatre jours aux partis au pouvoir pour négocier en vue de former un nouveau gouvernement, après la démission du Premier ministre Giuseppe Conte qui a plongé un peu plus le pays dans une crise politique.

Sergio Mattarella a indiqué qu’une majorité parlementaire pouvait être trouvée sur la base «des mêmes groupes qui soutenaient le gouvernement précédent». Il a chargé le président de la Chambre des députés, Roberto Fico, d’ouvrir des négociations plus en détail jusqu’à mardi.

Giuseppe Conte a été contraint à la démission mardi, près de deux semaines après le retrait de sa coalition de l’ex-chef du gouvernement Matteo Renzi et de son petit parti, Italia Viva (IV), indispensable pour avoir la majorité parlementaire.

Crise politique

Le Premier ministre continue à gérer les affaires courantes en pleine pandémie de Covid-19. Celle-ci a fait plus de 87’000 morts dans le pays et causé une profonde récession. Mais cette crise politique fait peser un doute sur la capacité de l’Italie à gérer l’épidémie et à mettre en oeuvre un plan de relance de 222,9 milliards d’euros qu’elle doit soumettre d’ici le 30 avril à Bruxelles.