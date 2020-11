Burkina Faso : Le président Kaboré félicité par le chef de l’opposition Diabré

Le président burkinabé, réélu avec 57,87% des suffrages, a apprécié la démarche «qui s’inscrit en droite ligne de l’esprit républicain de leur classe politique».

«J’ai reçu ce vendredi dans la soirée, les félicitations du candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré. Je salue sa démarche qui s’inscrit en droite ligne de l’esprit républicain de notre classe politique et témoigne de la maturité de notre démocratie», écrit-il. Le tweet est illustré par une photo des deux hommes ensemble.

L’opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, «avait pris acte» jeudi de l’annonce, tout en annonçant se réserver le droit de le contester en justice. Sur le site de son parti l’Union pour le peuple et le Changement (UPC), le bureau exécutif central continue à «relever les insuffisances majeures qui ont entaché la régularité et la sincérité de ce double scrutin» et à nouveau «prend acte des résultats ainsi proclamés».