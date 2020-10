Kirghizistan : Le président kirghize exclut de démissionner

Alors que le Kirghizistan semble proche de sombrer dans le chaos, le président Sooronbaï Jeenbekov ne compte pas démissionner, malgré les pressions.

Fermer les frontières

Affrontements

Les affrontements se poursuivent à Bichkek et ont déjà fait au moins un mort et des centaines de blessés en dépit de la décision d’invalider les résultats des législatives, qui n’a pas apaisé les tensions. Le Kirghizistan est la plus pluraliste mais aussi la plus instable des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale. Il a déjà connu deux révolutions et vu trois de ses présidents emprisonnés ou exilés depuis son indépendance.