Crimes de guerre : Le président kosovar démissionne

Le président du Kosovo Hashi Thaçi a démissionné jeudi pour faire face à son inculpation par le tribunal spécial de La Haye sur les crimes de guerre durant le conflit contre les forces serbes à la fin des années 1990.

«Ce ne sont pas des moments faciles pour moi et ma famille, et pour ceux qui m’ont soutenu et ont cru en moi durant ces trois dernières décennies de lutte pour la liberté, l’indépendance et la construction d’une nation», a-t-il ajouté.