Situation en Algérie : Des détenus du Hirak libérés et le Parlement dissous

Lors d’un discours à la nation, le président algérien a annoncé libérer des dizaines de détenus d’opinion. Il a également dissous le Parlement et appelé à des élections législatives anticipées.

Le président algérien Abdelmadjid a fait jeudi un geste d’apaisement en graciant des détenus du Hirak, à la veille du deuxième anniversaire de ce soulèvement populaire, et en appelant à des élections anticipées pour affronter la crise qui frappe le pays.

«Le +Hirak béni+ a sauvé l’Algérie. J’ai décidé d’accorder la grâce présidentielle à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue ainsi qu’à d’autres pour lesquelles aucun verdict n’a été prononcé. Entre 55 et 60 personnes rejoindront à partir de ce soir ou demain leur famille», a-t-il promis dans un discours télévisé à la Nation, très attendu ces derniers jours.

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, avait répété à plusieurs reprises qu’«il n’existe pas de prisonniers d’opinion en Algérie». Mais selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), une association de soutien, quelque 70 personnes sont actuellement en prison en lien avec le Hirak et/ou les libertés individuelles.

Des poursuites fondées dans au moins 90% des cas sur des publications critiques envers les autorités sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, la présidence a précisé que la grâce concernait les «auteurs de crimes liés aux technologies de l’information et de la communication», sans divulguer de noms. Sollicité, le CNLD a répondu ne pas avoir reçu d’informations sur les libérations.

Cette annonce survient à la veille du deuxième anniversaire du soulèvement populaire inédit -- le 22 février 2019 -- qui a forcé l’ex-homme fort Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat présidentiel et à quitter le pouvoir. Des appels à manifester lundi dans toute l’Algérie circulent sur les réseaux sociaux.

«Résumé des annonces de Tebboune ce soir: libération (et non réhabilitation) des détenus d’opinion qui n’ont de toute manière rien à faire en prison en contrepartie de laisser Tebboune mener à terme l’agenda de sauvegarde du régime», a réagi par exemple un certain Karim sur Twitter.