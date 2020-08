Bélarus Le président Loukachenko demande à l’armée de défendre le pays

La cheffe de file de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a dénoncé «une tentative de nous détourner des problèmes intérieurs».

Le président bélarusse a demandé au gouvernement d'empêcher les troubles et a décidé de renforcer les frontières. (Mercredi 19 août 2020)

Le président Alexandre Loukachenko a ordonné samedi à l’armée de prendre les «mesures les plus strictes» pour défendre l’intégrité territoriale du Bélarus, secoué par un mouvement de protestation depuis l’élection présidentielle controversée du 9 août.

De son côté, dans un entretien avec l’AFP à Vilnius, la capitale lituanienne où elle s’est réfugiée après ce scrutin contesté qu’elle affirme avoir remporté, la cheffe de file de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a estimé que cette décision du chef de l’État était «une tentative de nous détourner des problèmes intérieurs» et a appelé à la poursuite des manifestations contre le régime.

«J’ordonne au ministre de la Défense (…) de défendre avant tout la perle occidentale du Bélarus dont le centre est à Grodno. Et de prendre les mesures les plus strictes pour défendre l’intégrité territoriale de notre pays», a déclaré Alexandre Loukachenko. Il a affirmé constater d'«importants agissements des forces de l’Otan à proximité immédiate» des frontières bélarusses, sur les territoires polonais et lituanien.