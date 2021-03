Afrique : Le président Macky Sall joue l’apaisement au Sénégal

L’opposant Ousmane Sonko a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce lundi, alors que son arrestation a déclenché de graves émeutes.

Après cinq jours de garde à vue, Ousmane Sonko, son plus farouche adversaire, a été inculpé vendredi matin dans une affaire de viols présumés, qu’il nie. Le député de 46 ans a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge, un geste considéré comme un pas vers l’apaisement. En fin d’après-midi, alors que ses partisans avaient à nouveau manifesté par milliers dans le centre de Dakar, Ousmane Sonko a conservé son habituel ton de défiance face à Macky Sall en affirmant que «la révolution est déjà lancée» et que «rien ni personne ne pourra l’arrêter».

«Taisons nos rancœurs»

Filmé dans son bureau, au côté du drapeau sénégalais, Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n’a pas prononcé une seule fois le nom de son adversaire. Il a promis que l’État «viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l’accès aux soins des blessés» et salué la «retenue» des forces de défense et de sécurité, sans quoi le bilan aurait été selon lui «bien plus lourd».