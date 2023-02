«Un coup monté» : Le président mexicain nie avoir reçu de l’argent de narcotrafiquants

Sept millions de dollars

«Un faux avocat»

«Cet avocat est un faux avocat, calomniateur et corrompu», a dénoncé le président mexicain. «Zambada s’est avéré être plus juste. Si on l’analyse, cet avocat fait partie de la même mafia que Garcia Luna (...) et de tout le réseau de la criminalité politique et financière en col blanc», a-t-il dénoncé, évoquant un «coup monté».