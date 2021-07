Protocole d’Istanbul : Le président mexicain veut faire libérer les détenus torturés

Andrés Manuel López Obrador a annoncé jeudi la signature d’un décret visant à libérer les prisonniers qui ont subi des tortures dans les geôles fédérales.

Le décret prévoit la libération des personnes qui ont été incarcérées pour des crimes mineurs depuis dix ans et qui n’ont pas encore été condamnées, de détenus âgés de plus de 75 ans et d’autres âgés de plus de 65 ans souffrant de maladies chroniques.