Tentative de coup d’État au Niger : Le président Mohamed Bazoum retenu par la garde présidentielle

«Ultimatum»

«C’est avec stupeur et consternation» que la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédeao) «a pris connaissance de la tentative de coup d’Etat au Niger», indique un communiqué de l’organisation régionale qui «appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu». Une source proche de la présidence interrogée par l’AFP a affirmé que cette tentative était «vouée à l’échec».

«Prêtes à attaquer»

Dans un message publié sur Twitter, rebaptisé «X», ensuite supprimé, la présidence du Niger avait indiqué que «des éléments de la garde présidentielle (GP) ont engagé un mouvement d’humeur anti-républicain et tenté en vain d’obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale».

«L’armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments», ajoutait la présidence en affirmant que «le président de la République et sa famille se portent bien». Des soldats, le doigt sur la gâchette, debout ou assis dans des pick-up équipés de mitrailleuses, étaient visibles devant le siège de la télévision publique à Niamey et dans les rues y menant, sans toutefois entraver la circulation, a constaté un journaliste de l’AFP.