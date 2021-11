Venezuela : Le président Nicolas Maduro se plaint des observateurs électoraux de l’UE

Le président du Venezuela est allé plus loin ce dimanche en qualifiant lesdits observateurs envoyés par l’Union européenne d’«ennemis» et d’«espions».

«Ceux qui sont venus en ennemis, la délégation d’espions de l’Union européenne, n’ont pas trouvé d’éléments pour critiquer le système électoral», a déclaré Nicolas Maduro, fustigeant «un rapport plein d’improvisations et mal rédigé». «Ce n’étaient pas des observateurs internationaux. Des espions de l’Union européenne!» a lancé le président. Ils «cherchaient (…) à salir le processus électoral impeccable et démocratique du Venezuela, mais ils n’ont pas réussi», a ajouté Maduro lors d’une allocution à la télévision publique.

«Il y a eu des élections transparentes, fiables, justes, sûres et libres. Et le Chavisme (du nom de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale latino-américaine et défunt prédécesseur de M. Maduro) a remporté une victoire écrasante», a-t-il estimé. Le pouvoir a remporté 19 des 23 États lors du scrutin régional et municipal du 21 novembre alors que le résultat, qui s’annonce serré selon le dépouillement provisoire, de l’État de Barinas, fief de la famille Chavez, n’a toujours pas été proclamé.