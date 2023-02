Jeunes UDC : Le président, obsédé par «l’anti-wokisme», critiqué par les siens

«Il y a des thèmes bien plus importants qui préoccupent la population. On pourrait très bien laisser faire les wokes plutôt que leur donner de l’attention, et prendre ce temps pour s’occuper des problèmes plus urgents», abonde Marco Bortoluzzi, président de la section thurgovienne. Plusieurs des membres interrogés confirment que les voix critiques se font de plus en plus entendre. Surtout depuis que le parti-mère l’UDC a ajouté un chapitre sur le «wokisme» dans son programme électoral.

David Trachsel ne souhaite pas commenter les critiques qui lui sont faites. Et il défend l’orientation qu’a prise le parti depuis le début de sa présidence en 2020. «Il y a une menace de rééducation socialiste de la part de la gauche, d’une mise sous tutelle et de censure. Nous avons été les premiers à aborder le sujet et avons déjà pu faire bouger les choses. Mais nous devons continuer à nous battre», dit-il. De plus, il estime que la campagne anti-woke est plus susceptible d’amener à la politique des jeunes qui ne s’y intéresseraient pas si on traitait les problématiques de façon plus conventionnelle.