Cisjordanie: Mahmoud Abbas attendu après le raid israélien

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas doit se rendre mercredi à Jénine, en Cisjordanie occupée, pour la première fois en plus d’une décennie, une semaine après un raid israélien meurtrier . La semaine dernière, la ville de Jénine ainsi que son camp de réfugiés adjacent ont été le théâtre d’une opération de 48 heures, la plus importante qu’Israël ait menée depuis des années en Cisjordanie occupée.

Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués lors de ce raid ayant mobilisé des centaines de soldats, des drones et des bulldozers de l’armée israélienne à Jénine et dans le camp de réfugiés adjacent -tous deux théoriquement sous le contrôle de l’Autorité palestinienne. M. Abbas doit s’y rendre mercredi pour examiner «les progrès des travaux de reconstruction du camp et de la ville» à la suite du raid israélien, et rencontrer des responsables locaux, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la présidence palestinienne.