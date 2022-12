Colombie : Le président Petro annonce un premier accord avec la guérilla de l’ELN

Un accord a été trouvé entre le gouvernement colombien et la guérilla de l’ELN pour le retour de réfugiés indigènes déplacés dans l’ouest du pays.

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé samedi la conclusion d’un accord entre son gouvernement et l’ELN sur le retour de réfugiés indigènes déplacés dans l’ouest du pays, le premier depuis l’ouverture de négociations de paix entre Bogota et cette guérilla.

Il n’a pas précisé la date du retour de ces communautés qui avaient fui les territoires qu’elles occupaient légalement dans les régions de Choco (nord-ouest) et Risaralda (centre-ouest), à cause des violences entre narcotrafiquants, groupes paramilitaires et guérilleros de l’Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla reconnue en Colombie.