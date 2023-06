Colombie: Le président Petro éclaboussé par un scandale d’écoutes illégales

Politique du «changement»

«Ce gouvernement respecte les droits de l’homme, il n’intercepte pas illégalement les conversations téléphoniques de quiconque (…) du plus humble aux plus puissants (…) Il n’écoute pas les magistrats, les journalistes, les opposants», a assuré Gustavo Petro. Les écoutes téléphoniques illégales ont marqué l’histoire politique de la Colombie, et Gustavo Petro, alors dans l’opposition, en a lui-même été victime, la dernière fois lors de la campagne électorale de 2022.

«Je n’ai jamais ordonné une seule interception téléphonique (…) et je ne le ferai pas. (…) Nous ne faisons pas ça», a encore affirmé Gustavo Petro, dénonçant au passage l’usage du détecteur de mensonge, qui plus est sur une personne «vulnérable». Une enquête a été ouverte par le parquet, et les deux principaux protagonistes de l’affaire, Laura Sarabia et Armando Benedetti, doivent être entendus prochainement par les enquêteurs.