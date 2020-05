À l’aise

Le président portugais fait ses courses en short

Marcelo Rebelo de Sousa a été aperçu en train de faire ses emplettes masqué et en tenue décontractée, comme n'importe quel autre citoyen.

C'est également lui qui a pris la décision de déclarer l'état d'urgence au Portugal le 18 mars, alors que le gouvernement s'est chargé de gérer le confinement et la sortie de crise. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le Portugal a officiellement enregistré plus de 29’200 cas et 1 231 décès.