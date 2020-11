Présidentielle en Moldavie : Le président pro-russe face à la pro-européenne

Le chef de l’Etat sortant Igor Dodon est arrivé en tête dimanche et affrontera au 2e tour Maia Sandu, selon des résultats partiels.

M. Dodon a obtenu 36% des suffrages après le dépouillement de 46% des urnes, devançant Mme Sandu, avec 30% des voix, lors de ce scrutin qui s’est déroulé sous l’oeil de Moscou et dont le second tour aura lieu le 15 novembre. «Vous avez fait preuve de patriotisme et démontré que l’avenir de la Moldavie vous tient à coeur», s’est adressé M. Dodon, 45 ans, aux électeurs aussitôt après la clôture de l’élection, qu’il a jugée «correcte, libre et démocratique».