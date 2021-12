Football – Le président-propriétaire de la Sampdoria est sous les verrous

Président et propriétaire de la Sampdoria depuis 2014, Massimo Ferrero a démissionné de ses fonctions après son incarcération pour banqueroute frauduleuse, lundi. AFP

Le sacre européen de l’équipe d’Italie en juillet dernier semble déjà bien loin. Sur le terrain, la Squadra a zzurra devra disputer deux barrages, dont probablement un de tous les dangers à Lisbonne face au Portugal, pour éviter l’affront de devoir regarder une deuxième Coupe du monde consécutive à la TV.

Les déboires du calcio ne s’arrêtent toutefois pas là. Fortement suspectée d’avoir maquillé ses comptes et communiqué de faux chiffres ces trois dernières années, la Juventus fait l’objet d’une enquête des justices civile et sportive. Un délit d’autant plus grave que le club turinois est coté en B ourse.

Un club à vendre

Cette semaine, un nouveau scandale a encore frappé, indirectement, le football italien. Président et propriétaire de la Sampdoria depuis 2014, Massimo Ferrero (70 a ns) a été arrêté et incarcéré lundi matin par la brigade financière italienne.

Le truculent boss romain du club génois est suspecté de banqueroute frauduleuse d ’ au moins quatre sociétés mises en faillite il y a déjà quatre ans et qui étai en t actives dans le monde du tourisme, de l ’ hôtellerie et du cinéma. Dans le cadre de ces affaires, cinq autres personnes ont été interpellées, dont la fille de Massimo Ferrero qui aurait soustrait à des fins personnelles 750’000 euros à l’une de ces sociétés.

Le retour de Vialli?

Le jour même, Massimo Ferrero a démissionn é de ses fonctions présidentielles et il ne fait aucun doute que le club génois sera bientôt mis en vente. Un passage de témoin qui aurait dû se faire il y a plus de deux ans déjà. Très critiqué pour sa gestion très personnelle du club, Massimo Ferrero avait alors pou r tant r efusé toutes les propositions de rachat.

Dont celle qui lui avait été soumise par Gianluca Vialli et quelques autres investisseurs qu’il représent ait . L’ex-icône des années dorées de la Sampdoria avait récolté des fonds importants pour acquérir puis relancer vers les sommets un club qui végète le plus souvent dans la deuxième partie du tableau depuis deux décennies.

Un passé prestigieux

Un passé prestigieux qui remonte à la fin des années 80 et au début des années 90. Sous la présidence de Paolo Mantovani, les Génois, alors dirigés par Vujadin Boskov, avaient non seulement remporté le titre de champion d’Italie en 1991 - le seul de leur histoire - mais encore quatre Coupes nationales , la Coupe des vainqueurs de Coupe (1990) et la Supercoupe d’Europe la même année. En 1992, la Samp de Vialli, Mancini, Lombardo, Vierchowod, Jugovic et autre Pagliuca échouait d e justesse e n finale de la Coupe des clubs champions - l’actuelle Ligue des champions - contre le FC Barcelone (0-1) , à Wembley .

Pour l’instant, Gianluca Vialli ne s’est encore fendu d’aucun commentaire sur les mésaventures judiciaires de Massimo Ferrero. Ni d’ailleurs sur son éventuelle envie de faire une nouvelle tentative de rachat de la Samp. Actuel adjoint de son complice Roberto Mancini en équipe d’Italie, le vainqueur de la Ligue des champions 1996 avec la Juventus ne devrait toutefois pas tarder à s’exprimer sur ce sujet si délicat.

Le derby génois vendredi

En attendant, la Sampdoria prépare le derby de Gênes, programmé ce vendredi, dans le silence et le doute. Actuelle 15e avec cinq points seulement d’avance sur le premier relégable, l’équipe coachée par Roberto D’Aversa reste sur deux nets revers face à la Fiorentina et la Lazio.