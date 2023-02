Mexique : Le président publie la photo d’un elfe maya: Twitter est atterré

Andrés Manuel Lopez Obrador a posté sur Twitter une image censée montrer un lutin maya, affirmant qu’elle avait été réalisée récemment. Or, cette photo, très probablement truquée, a déjà circulé en 2021.

Un étrange tweet publié samedi par le président mexicain a donné lieu à un débat enflammé sur les réseaux sociaux. Andres Manuel Lopez Obrador a posté deux photos, expliquant qu’elles ont été prises dans le cadre des travaux du Train Maya au Yucatan. Ce projet de chemin de fer doit faire le tour de la péninsule et relier ses principales zones touristiques, explique BFMTV . «Je vous partage deux photos de notre supervision des travaux du Train Maya: une, prise par un ingénieur il y a trois jours, qui ressemble à un alux, et une autre, de Diego Prieto, d’une splendide sculpture pré-hispanique à Ek Balam. Tout est mystique», a-t-il écrit.

Un alux est une sorte de lutin tel que désigné dans la mythologie maya. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un elfe. Selon la croyance, ces petites créatures malicieuses observées au Yucatan, au Belize et au Guatemala jouent des tours aux humains. Dans la photo publiée par le président mexicain, on peut distinguer une forme dans un arbre, deux yeux scintillants et ce qui semble être une chevelure blanche. Canular de mauvais goût? Fake news? Illusion d’optique? Cette publication a provoqué un torrent de réactions sur Twitter, où une alerte à la désinformation a été ajoutée.