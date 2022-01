Burkina Faso : Le président renversé «va bien physiquement»

Mercredi, une source bien informée a annoncé que le président burkinabé Kaboré, victime d’un coup d’Etat, était toujours aux mains de l’armée.

Cette source a affirmé que Roch Marc Christian Kaboré était «toujours aux mains de l’armée, pas dans un camp militaire, mais dans une villa présidentielle en résidence surveillée» et avait «accès à son portable, sous surveillance de ses geôliers bien entendu». «C’est lui qui a bel et bien rédigé la lettre de démission publiée par la télévision nationale, mais je ne saurai dire dans quelles conditions il l’a écrite», a ajouté la même source.

«Il n’était pas dans le convoi qui a été criblé de balles»

«Il n’était pas dans le convoi qui a été criblé de balles» et dont trois véhicules avaient été vus lundi matin par un journaliste de l’AFP et qui, selon la source de l’ex-parti au pouvoir, «étaient ceux de ses gardes qui ont trompé la vigilance des mutins». «C’est plus tard et sous la pression des mutins, que ses gardes – notamment des gendarmes – ont dû le laisser entre leurs mains (des putschistes), et se rallier à eux dans la foulée», a-t-elle dit. «La gendarmerie ne pouvait que se rallier car toute l’armée était consentante pour démettre le président de ses fonctions», selon elle.