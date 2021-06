Vladimir Poutine nie l’existence d’une guerre informatique

Sommet Biden-Poutine : Le président russe nie l’existence d’une guerre informatique

Vladimir Poutine a accordé une interview à la chaîne américaine NBC, deux jours avant sa rencontre, le 16 juin, avec Joe Biden à Genève.

Échange de prisonniers

Lors de cet entretien avec la chaîne américaine, le président russe s’est également exprimé sur un éventuel échange de prisonniers entre Russie et États-Unis, se montrant ouvert à une telle possibilité. «Oui, oui, oui bien sûr», a-t-il répondu à une question sur une possible libération simultanée d’Américains emprisonnés en Russie, Paul Whelan et Trevor Reed, et de Russes détenus aux États-Unis.