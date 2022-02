Tunisie : Le président Saied dissout le Conseil de la magistrature

Le président tunisien Kais Saied estime que le Conseil supérieur de la magistrature est partial et au service de certains intérêts.

Le président tunisien Kais Saied, qui s’est arrogé depuis juillet les pleins pouvoirs, a décidé de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, organisme indépendant chargé de nommer les juges, en l’accusant d’être partial et au service de certains intérêts.

«Le CSM appartient au passé à partir de ce moment», a déclaré le président dans une vidéo diffusée en pleine nuit où on le voit discuter avec différents ministres. Il y accuse cet organe constitutionnel de corruption et partialité et d’avoir ralenti certaines procédures, dont les enquêtes sur des assassinats de militants de gauche survenus en 2013.