Tunisie : Le président Saied engrange un succès avec l’adoption de sa Constitution

Une crise économique aggravée par le Covid

La Tunisie, confrontée à une crise économique aggravée par le Covid et la guerre en Ukraine dont elle dépend pour ses importations de blé, est très polarisée depuis que Saied, élu démocratiquement en 2019, s’est emparé de tous les pouvoirs le 25 juillet 2021, arguant d’une ingouvernabilité du pays. Dans la première prise de position étrangère sur ce référendum contesté, les États-Unis ont mis en garde contre le risque que la Constitution ne garantisse pas suffisamment les droits et libertés des Tunisiens.

«La nouvelle Constitution inclut des mécanismes de contrepoids affaiblis, qui pourraient compromettre la protection des droits humains et des libertés fondamentales», s’est inquiété Ned Price, porte-parole du département d’État américain. Said Benarbia de l’ONG Commission internationale des juristes a émis des doutes «sur la légitimité» du vote avec une aussi faible participation. Pour l’analyste Youssef Cherif, «la plupart des gens ont voté pour l’homme (Kais Saied) ou contre ses opposants, pas pour son texte».

C’est le cas de Noureddine al-Rezgui, un huissier qui travaille à Tunis: «Après 10 ans de déceptions et de faillite totale dans la gestion de l’État et de l’économie, les Tunisiens veulent se débarrasser du vieux système et marquer un nouveau tournant». Pour lui, «le fait que le niveau de participation ne soit pas génial, c’est normal et comme dans le reste du monde, par exemple aux dernières législatives en France». L’expert Abdellatif Hannachi relativise aussi la faible affluence, la jugeant «tout à fait respectable compte tenu de l’organisation du scrutin en été, pendant les vacances et en pleine chaleur».