Tunisie : Le président Saied renforce encore un peu plus ses pouvoirs

Le président tunisien Kais Saied a révoqué jeudi près de 60 magistrats après avoir renforcé sa tutelle sur le système judiciaire.

Le président tunisien Kais Saied, qui s’est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, a révoqué jeudi près de 60 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes, après avoir renforcé sa tutelle sur le système judiciaire.

Une liste de 57 magistrats a été publiée dans la nuit au Journal officiel dans un décret justifiant leur révocation pour «dissimulation d’affaires terroristes», «corruption», «harcèlement sexuel», «collusion» avec des partis politiques et «perturbation du fonctionnement de la justice». Le président Saied avait auparavant annoncé «une décision historique», à l’issue d’un Conseil des ministres mercredi soir.

Parmi les magistrats limogés qui pourront faire l’objet de poursuites, on trouve un ancien porte-parole du pôle de lutte contre le terrorisme, un ancien directeur général des douanes et l’ancien président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d’avoir entravé l’enquête sur les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, imputés à des djihadistes.