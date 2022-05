Sénégal : Le président Sall reconnaît l’«obsolescence» du système de santé

Après le décès de onze bébés dans un incendie, mercredi, le président sénégalais souhaite que l’hôpital ne soit «plus un espace de désespoir ou de tragédie».

Carences

Accusations de négligence

Macky Sall a aussi décrété trois jours de deuil national. Président en exercice de l’Union africaine, il a écourté son séjour en Guinée équatoriale pour se rendre à Tivaouane. Ce qui s’est produit mercredi soir à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh reste à établir. Les témoignages rapportent un incendie se propageant rapidement dans l’unité néonatale et des personnels et des usagers impuissants à sauver les enfants. Un court-circuit électrique est incriminé.

Les Sénégalais se sont émus de la mort de quatre nouveau-nés dans l’incendie d’un service de néonatalogie à l’hôpital de Linguère en avril 2021, et du destin tragique d’une femme enceinte, Astou Sokhna, décédée avec son bébé un an plus tard après ce que ses proches décrivent comme une longue agonie et un déni de soins à l’hôpital de Louga.