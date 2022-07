Croatie : Le président serbe interdit du site de l’«Auschwitz croate»

Le président serbe Aleksandar Vucic après la réunion des dirigeants de l’UE et des Balkans occidentaux à Bruxelles, le 23 juin 2022.

Les autorités croates n’ont pas autorisé dimanche le président serbe Aleksandar Vucic à effectuer une visite privée au camp de Jasenovac, le «Auschwitz croate», provoquant une nouvelle vague de tensions entre les deux pays, anciens ennemis dans les années 1990. «La Croatie n’a pas été informée ( ndlr: de cette visite), ceci est inacceptable pour la Croatie et nous estimons que cela est malveillant», a déclaré à la presse le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Grlic Radman.

Mesures de rétorsion examinées

Le cabinet du président a annoncé qu’Aleksandar Vucic commenterait cet événement lundi lors d’une conférence de presse. Le nombre total des victimes dans le camp de Jasenovac, principalement des Serbes, des Juifs, des Roms et des antifascistes croates, suscite encore des controverses. Il varie entre des dizaines de milliers à 700’000 morts. À Belgrade, la Première ministre serbe Ana Brnabic a qualifié la décision de Zagreb «de scandaleuse et anti-européenne». «Il s’agit d’une violation brutale de la liberté de mouvement (…) et d’un manque de respect des victimes serbes», a-t-elle déclaré sur les ondes de la TV privée Pink. Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, a de son côté précisé que Belgrade examine des mesures de rétorsion.