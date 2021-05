Somalie : Le président somalien rouvre les négociations pour des élections

Le président Farmajo a abandonné la prolongation de deux ans de son mandat présidentiel et s’est dit ouvert à des négociations pour des élections.

Dans un discours à la Nation dans la nuit de mardi à mercredi, le président avait déjà fait machine arrière et s’était prononcé pour des «discussions urgentes» avec les acteurs politiques somaliens en vue de l’organisation d’élections.

Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, connu sous le surnom de Farmajo, a rouvert samedi les négociations en vue de l’organisation d’élections dans les meilleurs délais, une décision que l’opposition a accueillie favorablement et qui éloigne le spectre de nouvelles violences meurtrières.

Il a également désigné son Premier ministre comme responsable de l’organisation des élections, accédant ainsi à l’une des principales revendications de l’opposition pour sortir de l’impasse. «Nous avons décidé de chercher une solution à travers des négociations et d’éviter de provoquer des violences au profit de ceux qui jouent avec le sang de la population», a déclaré le président Farmajo.

Affrontements armés

La Somalie, pays fragilisé par des décennies de guerre civile et par l’insurrection des islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda, connaît actuellement une des pires crises politiques de ces dernières années. Les tensions se sont accrues depuis que le mandat du président a expiré le 8 février sans que des élections aient pu être organisées et le 12 avril, la prolongation de deux ans du mandat présidentiel a déclenché la fureur de l’opposition.

Au point de dégénérer en affrontements armés dimanche dernier à Mogadiscio, entre forces gouvernementales et pro-opposition, faisant trois morts. Samedi, le président s’est placé dans le cadre d’un accord conclu le 17 septembre entre le gouvernement fédéral et les cinq États semi-autonomes du pays, comme le lui demandaient ses opposants et plusieurs pays partenaires.