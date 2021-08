Zambie - Le président sortant concède sa défaite

Le nouveau président promet une «meilleure démocratie»

Hakainde Hichilema, élu président de la Zambie, a dénoncé le «régime brutal» de son prédécesseur Edgar Lungu et promis une «meilleure démocratie» lors de son premier discours lundi, peu après que M. Lungu lui ait concédé la victoire.

«HH», comme il est surnommé, a affirmé que ses partisans et lui-même avaient été victimes d’un «régime brutal aujourd’hui sur la sortie». Il s’est engagé «à promouvoir une meilleure démocratie» et «le respect des droits de l’homme, des libertés et des droits fondamentaux».