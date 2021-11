Bulgarie : Le président sortant Radev facilement réélu

Roumen Radev a remporté le second tour de l’élection présidentielle bulgare. Un résultat attendu.

Roumen Radev. AFP

Le président sortant Roumen Radev s’est largement imposé au second tour des élections dimanche en Bulgarie, une victoire attendue qui vient conforter le mouvement anti-corruption engagé dans des tractations pour former un gouvernement et sortir de la crise politique.

Soutenu par plusieurs partis dits du «changement», il a recueilli entre 63 et 65% des suffrages, selon des estimations de sortie des urnes de trois instituts de sondage. Son adversaire, Anastas Guerdjikov, qui se présentait avec l’appui du parti conservateur Gerb de l’ex-Premier ministre Boïko Borissov, est crédité de 31 à 33% des voix. Le scrutin, le quatrième de l’année, se déroulait en pleine vague meurtrière de la pandémie de Covid-19. Moins de 25% des 6,9 millions d’habitants sont complètement vaccinés, la mortalité y est une des plus élevées au monde et les vétustes hôpitaux sont débordés. Dans cette république parlementaire des Balkans, c’est le gouvernement qui définit la politique, le président ayant un rôle essentiellement protocolaire.

«Président du changement»

Sa réélection est une bonne nouvelle pour le jeune parti anti-corruption «Continuons le changement», vainqueur il y a une semaine des législatives. «Le choix du président influera sur tout le développement de la Bulgarie», avait averti Kiril Petkov, qui brigue le poste de Premier ministre. Il avait appelé cette semaine à voter pour celui «qui a commencé le changement».

A l’été 2020, M. Radev s’était clairement rangé du côté des manifestants réclamant la démission de Boïko Borissov. Puis, après les élections du 4 avril qui ont scellé la chute de son ennemi juré mais débouché sur une impasse politique, le général s’est de nouveau retrouvé en pleine lumière. Il a choisi de nouveaux visages pour composer le gouvernement intérimaire, lequel a acquis une large popularité pour avoir mis au jour des pratiques de corruption de l’ère Borissov.

«Apathie»

Et ce sont deux ex-ministres de cette équipe qui ont remporté le scrutin législatif. M. Petkov et son acolyte, Assen Vassilev, ont entamé cette semaine les tractations pour sortir d’une crise inédite depuis la fin du régime communiste. Dans la capitale Sofia, des électeurs avaient confié leur désir d’un «nouveau départ».

«Tout va de travers. Je veux que cela change pour mes enfants, petits-enfants et anciens élèves», témoignait dans la matinée, auprès de l’AFP, une professeure à la retraite, Dobrinka Nakova, descendue dans la rue l’an dernier. Mais la plupart des Bulgares se sont montrés peu enthousiastes après déjà trois élections cette année: selon la Commission électorale, le taux de participation était de 24% à 16H00 (14H00 GMT), en net retrait comparé à 2016.

«Ne pas diviser la nation»

«Le rôle du président est d’unir la nation, non de la diviser», avait lancé son adversaire Anastas Guerdjikov lors du débat d’entre-deux tours. Le recteur de l’université de Sofia, lui aussi âgé de 58 ans, avait également attaqué Roumen Radev sur ses supposées sympathies pro-russes, qui lui avaient valu le sobriquet de «général rouge». Mais au cours de son mandat, ce dernier a nuancé ses positions et «n’est plus considéré comme l’homme de Moscou», de l’avis des analystes.

«Les axes classiques de division en Bulgarie – Est/Ouest, droite/gauche – ont été dépassés par un nouvel axe commun à toutes les élections cette année: le ras-le-bol après 10 ans d’ère Borissov», a résumé le politologue Antony Todorov de la Nouvelle université bulgare.