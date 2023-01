WEF : Le président sud-africain annule son voyage à Davos

Réunion avec Eskom

L’Afrique du Sud connaît des pannes d’électricité records , et les problèmes rencontrés par la compagnie publique Eskom , qui produit plus de 90% de l’électricité du pays, se sont encore aggravés au cours de l’année écoulée. Cyril Ramaphosa devait diriger une délégation gouvernementale dans la station grisonne la semaine prochaine, mais il restera dans son pays pour s’entretenir avec Eskom et des dirigeants politiques, a déclaré le porte-parole présidentiel Vincent Magwenya.

Nouveaux records de pannes

Les coupures d’électricité programmées, ou délestages, se multiplient en Afrique du Sud depuis des années, Eskom ne parvenant pas à suivre le rythme de la demande et à entretenir ses infrastructures vieillissantes, la plupart des centrales au charbon. Mais les pannes ont atteint de nouveaux records ces douze derniers mois, la compagnie se défendant en mettant en cause des sabotages. Cette semaine, à cause d’une nouvelle panne dans ses installations, elle a même annoncé des délestages à venir qui pourront durer jusqu’à près de douze heures par jour, et ce jusqu’à nouvel ordre.