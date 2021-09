Coutume critiquée - La viande de chien bientôt interdite en Corée du Sud?

Corée du Sud : Le président sud-coréen envisage d’interdire la viande de chien

En Corée du Sud, la loi actuelle sur la protection des animaux interdit l’abattage cruel des chiens et des chats mais pas leur consommation.

Sa consommation a toutefois décliné au fur et à mesure que les Sud-Coréens ont davantage considéré ces canidés comme des compagnons de l’homme plutôt que des aliments. La pratique est devenue taboue parmi les jeunes générations et la pression des militants de la cause animale s’est accrue.