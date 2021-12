Prague : Le président tchèque nomme le nouveau gouvernement de droite

Le président tchèque Milos Zeman a nommé vendredi le nouveau gouvernement dirigé par Petr Fiala, plus de deux mois après la victoire de son alliance aux élections législatives.

Nombreux défis

Le nouveau cabinet devra faire face à la propagation du Covid-19, car ce pays de 10,7 millions d’habitants est parmi les pays les plus touchés par le Covid, selon un classement des infections et des décès établi par l’AFP sur sept jours. L’équipe de M. Fiala devra également faire face à une inflation galopante et à une flambée des prix de l’énergie, ainsi qu’aux divisions de la société causées par la pandémie.

Victoire de justesse

Ancien professeur de sciences politiques, M. Fiala, 57 ans, préside le parti Démocrates civiques (ODS) de droite, qui au sein de l’alliance Ensemble comprenant également les démocrates-chrétiens et le parti de centre droit TOP 09, a remporté les élections législatives d’octobre. L'alliance Ensemble a battu de justesse le mouvement populiste ANO du Premier ministre milliardaire sortant Andrej Babis, et s’est ensuite associé avec deux autres partis centristes – le Parti Pirate, anti-establishment, et les Maires et Indépendants.