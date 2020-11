Allemagne/Algérie : Le président Tebboune va rentrer «dans les prochains jours»

La rareté des informations médicales d’Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, ont nourri des spéculations sur la gouvernance du plus grand pays du Maghreb.

Âgé de 75 ans, M. Tebboune avait été admis le 28 octobre dans «l’un des plus grands établissements spécialisés» d’Allemagne». Avant son transfert outre-Rhin, il s’était mis «volontairement à l’isolement» dès le 24 octobre – date de son dernier tweet – après avoir été en contact avec des hauts responsables de la présidence et du gouvernement contaminés, puis admis «dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire de Ain Naâdja à Alger.

Il s’agit du premier bulletin de santé diffusé par la présidence algérienne depuis le 15 novembre. L’imprécision et la rareté des informations médicales depuis des semaines, et le séjour prolongé de M. Tebboune en Allemagne, ont nourri rumeurs et spéculations sur la gouvernance du plus grand pays du Maghreb, au moment où il subit de plein fouet une recrudescence de la pandémie.