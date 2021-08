Combats en Afghanistan : Le président tente de remobiliser les opposants aux talibans

Alors que les insurgés contrôlent désormais plus d’un quart des capitales provinciales, Ashraf Ghani s’est rendu mercredi dans une grande ville du nord du pays pour coordonner la riposte.

Mardi, les insurgés avaient saisi Farah, dans l’ouest, et Pul-e-Khumri, dans le nord, à 200 km de Kaboul. Depuis vendredi, ils ont enchaîné les succès: Zaranj (sud-ouest), Sheberghan (nord), fief du célèbre chef de guerre Abdul Rachid Dostom, et surtout Kunduz, leur plus importante prise jusqu’ici, ainsi que trois autres capitales septentrionales, Taloqan, Sar-e-Pul et Aibak.