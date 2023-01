Mexique : Le président va étudier la demande de retour du «Chapo» Guzman

Sa lettre a été transmise par ses avocats à l’ambassadeur du Mexique aux États-Unis. L’un de ses avocats, José Refugio Rodriguez, a affirmé à l’AFP qu’il souhaitait que Guzman «revienne au Mexique» pour y être jugé et pour purger sa peine dans une prison locale. Il a mentionné l’existence de «conventions pénitentiaires» entre le Mexique et les États-Unis.

Deux évasions

Le 18 juillet 2019, il a été reconnu coupable de narcotrafic, blanchiment d’argent et d’utilisation d’armes à feu par un tribunal de New York. C’est devant le même tribunal de Brooklyn qu’a commencé mardi le procès pour trafic de cocaïne de Genaro Garcia Luna, ministre mexicain de la Sécurité entre 2006 et 2012. Il est accusé d’avoir accepté des pots-de-vin pour protéger le cartel de Sinaloa du «Chapo». Le président mexicain a qualifié ce procès de «très important» et souhaité qu’il permette de savoir si les autorités américaines étaient au courant des liens entre Garcia Luna et les narcotrafiquants.