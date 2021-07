Tentative d’assassinat du président Andry Rajoelina déjouée

Madagascar : Le président victime d’une tentative d’assassinat

Madagascar dit avoir déjoué une tentative d’assassinat du président Andry Rajoelina et arrêté plusieurs personnes «étrangères et malgaches», dont deux Français.

Le parquet malgache a annoncé avoir déjoué une tentative d’assassinat du président de la République Andry Rajoelina, et arrêté plusieurs personnes «étrangères et malgaches». Parmi ces personnes arrêtées figurent deux Français, a-t-on appris jeudi de source diplomatique. «Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d’une enquête pour atteinte à la sûreté de l’État», a déclaré mercredi soir à la presse la procureure générale Berthine Razafiarivony.