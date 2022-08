Serbie : Le président Vucic annule l’Europride

«Simplement, à un moment donné, on ne peut pas tout gérer. Une autre fois, en des temps plus heureux», a ajouté le chef de l’État, en expliquant que la Serbie était «sous pression», confrontée à «toutes sortes de problèmes». Il a notamment évoqué une nouvelle montée des tensions au Kosovo, mais également des problèmes liés à l’énergie et à l’alimentation. Vucic a annoncé cette décision quelques minutes après avoir chargé la Première ministre sortante, Ana Brnabic, ouvertement lesbienne, de former un nouveau gouvernement, près de cinq mois après les élections du début avril.