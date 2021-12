Ukraine : Le président Zelensky visite la ligne de front face aux séparatistes prorusses

Alors que la situation avec la Russie reste très tendue, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est allé gonfler le moral de ses troupes dans la région de Donetsk.

Sur des images publiées par la présidence, on peut voir Volodymyr Zelensky, en casque et gilet par e -balle s marcher dans des tranchées avec des soldats.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu, lundi, sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses, dans l’est du pays, en plein pic de tensions avec la Russie, accusée de préparer une invasion de son voisin. «Je suis honoré d’être avec vous aujourd’hui, je vous remercie de protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine», a déclaré le chef de l’État en visitant des positions ukrainiennes dans la région de Donetsk.

«Avec des gens comme vous, nous allons sans faute vaincre», a-t-il assuré, en remettant des décorations d'État et des cadeaux à des militaires, à l'occasion du 30e anniversaire de la formation des forces armées de cette ex-république soviétique.