Etats-Unis : Facture salée pour le cabinet McKinsey dans la crise des opiacés

Le prestigieux cabinet de conseil a accepté de verser plus d’un demi-milliard de dollars pour solder des poursuites judiciaires lancées par plusieurs Etats américains.

Le cabinet McKinsey a accepté de verser 573 millions de dollars pour solder des poursuites judiciaires lancées par des Etats américains qui l’accusaient d’avoir contribué à la crise des opiacés via ses conseils aux groupes pharmaceutiques comme Purdue Pharma, le fabricant de l’antidouleur OxyContin. C’est l’une des rares fois que la firme, conseil de grandes entreprises et de gouvernements à travers le globe, se retrouve sur la sellette dans un scandale éclaboussant l’un de ses clients.

«Marketing cynique»

McKinsey a toutefois coopéré avec les Etats parmi lesquels New York, la Californie, le Connecticut, le Colorado ou encore l’Oregon. «Les tactiques marketing cyniques et délibérées de McKinsey ont contribué à alimenter la crise des opiacés en aidant Purdue Pharma à cibler les médecins dont ils savaient qu’ils sur-prescrivaient les opiacés», a fustigé Mme James.

McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui a plaidé coupable l’an dernier dans ce dossier, pour l’aider à doper les ventes de l’OxyContin, selon l’Etat de New York. Il a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés considérés comme les plus lucratifs, d’après les documents judiciaires produits par les plaignants.

Un demi-million d’overdoses

D’après un document produit dans une plainte déposée en 2018 par l’Etat du Massachusetts, la firme écrivait que les nouvelles tactiques commerciales suggérées à Purdue allaient augmenter fortement les ventes de l’OxyContin, jusqu’à 400 millions de dollars par an, et suggérait d’utiliser les arguments selon lesquels les opiacés réduisaient le stress et rendaient leurs utilisateurs plus optimistes.