Mode : Le prêt-à-porter de la marque de Rihanna «suspendu» par le géant du luxe LVMH

Le groupe français a annoncé mercredi mettre sur pause l’activité qu’il avait lancée en 2019 avec la diva de la pop Rihanna, «dans l’attente de conditions meilleures».

Le géant du luxe et la chanteuse «réaffirment leur partenariat et se concentrent sur la croissance et le développement à long terme de l’écosystème Fenty, notamment la beauté, les soins et la lingerie», a précisé le groupe.