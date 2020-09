Dimanche, l'avocat du prêtre a annoncé que son client allait maintenant intenter une action en justice contre la secrétaire pour, entre autres, diffamation, atteinte à sa réputation, coercition et chantage. Et les allégations ne s'arrêtent pas là. L’homme d’Eglise accuse également la secrétaire d'avoir fomenté un complot contre lui depuis l’année 2014. Le but recherché étant de se débarrasser de lui en tant qu'administrateur de la paroisse de Stansstad (NW), qui dépend du diocèse de Coire.